Blogueira Adriana Thyssen, do Blog da Drika, morre aos 49 anos

A blogueira a Adriana Thyssen, do Blog da Drika, morreu aos 49 anos, informou nesta segunda-feira (18) uma nota oficial no perfil da loja de Drika.

O falecimento aconteceu no domingo (17), e a causa não foi revelada. “É com profunda tristeza e pesar que nós, da equipe e família Blog da Drika e Drikas Stores, informamos o falecimento da nossa querida Drika. Neste momento de dor, pedimos a oração e compaixão de todos!”, diz o post.

Drika incentivava mulheres a emagrecer de forma saudável, com base na sua própria história. Ela eliminou mais de 35kg com hábitos e alimentação saudáveis e exercícios físicos.

Em maio, Adriana fez um post falando sobre sua jornada de emagrecimento, e contando que ganhou peso e pretendia até dezembro eliminar alguns quilinhos extras que ganhou ao relaxar nos hábitos.

“Em 2013, estava desempregada recém-casada (hoje divorciada), e decidi emagrecer. Desempregada, arrumei no sapateiro meu único tênis, que estava saindo o dedinho pra fora (tenho até hoje como um troféu), e, sozinha, decidi emagrecer. Tinha só 100 seguidores e pedi que me apoiassem. Eu evitava doces, frituras e massas. Tomava minha cerveja nos finais de semana e em 8 meses eliminei 35 kg. Aí ganhei abdominoplastia, mamas e fiz lipo… fiquei linda… com o passar do tempo e os problemas, fui relaxando na dieta e cheguei aos 95 kg.

O segredo era não cortar todos os alimentos, comer de tudo um pouco e fazer exercícios, que eu também havia abandonado. Hoje, 11 anos depois, estou com 75 kg, e a meta é 69 kg até dezembro, e aos 49 [anos], pré-menopausa, percebi que perdemos massa magra mais rápido e emagrecemos com mais dificuldade. Obrigada a todos que estão aqui me apoiando e sempre me ensinando coisas que não sei. Estou feliz com meu corpo, mas com 69 [kg] fico melhor. Nunca desista de você e não coloque o financeiro como desculpa. Quem quer faz!!!!”.