Bella Campos, a Muda de Pantanal, tem perna abocanhada por jacaré durante gravações

A atriz surpreende o público e o apresentador ao revelar sua reação. "Foi muito bizarro porque a gente nunca sabe como vai reagir, né? Eu gritei, eu falei: 'Caralho, um jacaré me mordeu'. Foi essa a minha frase. Eu saí da água e sentei. Quando olhei, tinha um buraco, real. Quando as pessoas à minha volta começaram a ver, aí acreditaram”, relembrou.

“Ele abriu toda a boca. Era muito grande, era um 'megajacaré'. Ele abocanhou a minha perna. E aqui é a parte do olho. Ele morde e vira. Aqui embaixo ficou um rasgo porque os dentes de baixo são mais fininhos. Então, eles rasgam no impacto. E atrás penetra real”, contou durante o programa ‘Que História É Essa, Porchat?’, do GNT.

Bella Campos, a Muda de Pantanal, revelou que foi atacada por um jacaré durante as gravações da novela. Ela ficou com uma cicatriz na perna.

