BBB21: Viih Tube cobra Juliette após confusão e a compara a Sarah

“Eu tava bem. Era só um 'desculpa'. Eu não senti a sua preocupação. Coisa que a Sarah fez comigo e não senti de você. Era só 'desculpa por tirar o seu momento com a Sarah’”, rebateu Viih, não satisfeita com o pedido de desculpas.

A youtuber então reclamou de ter que ir em busca de Juliette para resolver os desentendimentos. “Toda vez que uma alguma coisa entre eu e você fica mal entendida ou ruim, eu tenho que ir falar com você, eu tenho que ir resolver, eu tenho que perguntar, só eu tenho que conversar e estou cansada. Também tem que vir de você, tem que ser recíproco. É só isso. Eu fiquei esperando você vir, coisa que a Sarah fez. Eu esperei um 'desculpa por ter passado por cima de você' e não teve. Foi só o que me doeu”.

