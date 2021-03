Sarah e Gil detonam Juliette após fofoca: ‘cobra, falsa do caralho'

Juliette está na boca do povo nesta quarta-feira (24). Tudo começou quando a youtuber quis saber se havia sido alvo de combinação de votos de Sarah revelando que ficou sabendo da história por Juliette.

Sarah negou e ficou revoltada com a tal fofoca de Juliette mesmo sabendo que havia acertado com Rodolffo no último domingo de votar em Viih para salvá-lo. Depois da conversa, a consultora de Marketing foi detonar a paraibana para Gil, que disparou: ‘Meu Deus, que cobra! Ah, bati o martelo’. Em seguida, ele diz que se for líder indica a advogada: ‘Se eu for líder, eu vou começar a pensar em botar ela mesmo. Tem que falar para Juliette parar de abrir essa boca e ser uma falsa do caralh*’.

Sarah fala sobre Juliette para Gilberto:



"Ela não gosta de conversar? Com ela eu não quero mais. Não quero mais. Não quero entender mais o lado dela, que se dane, sou assim mesmo, na hora que eu tomo ranço, eu tomo ranço."



Gilberto: "Ela quer botar a Viih contra você!" #BBB21 pic.twitter.com/D9Eu7cF0K7 — Tracklist (@PortalTracklist) March 24, 2021

Sarah diz que pegou ranço e não quer mais falar com Juliette e que agora a sister é sua única e ‘exclusiva’ opção de voto. "Ela não gosta de conversar? Com ela eu não quero mais. Não quero mais. Não quero entender mais o lado dela, que se dane, sou assim mesmo, na hora que eu tomo ranço, eu tomo ranço”, disparou. Depois os dois foram falar mal da paraibana para Fiuk.

“Foi falar para a Viih que eu falei que ela era minha primeira opção de voto”, disse Sarah. “Era o que eu precisava para confirmar a minha tese de que ela faz a caveira pelas costas das pessoas, nega que tenha acordo para não votar em Arthur até o fim do programa”, disparou Gil.

“Não sei se a Juliette acha que todo mundo é bobo. Juliette se enrola na própria corda”, disse o cantor.

“Eu não quero conversar com ela. Eu não quero. Cansei”.

Ao ver que estava na boca do povo, a paraibana foi até Rodolffo para saber se tinha entendido certo e o sertanejo confirmou que Sarah havia combinado de votar em Viih Tube.