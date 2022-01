BBB 22: Veja lista dos participantes mais cotados e dos descartados do Camarote

Entre os descartados por Leo Dias, do Metrópoles, Diego Hypolito, Ellen Roche e Tiago Abravanel atenderam ao telefone quando o colunista ligou, e estão em casa, e não confinados para o programa. Já o influencer Alvaro Xaro, segundo Dias, na verdade está a caminho de uma viagem aos EUA, mas estaria aproveitando o engajamento de ser cotado como participante. Deolane Bezerra também, segundo Leo Dias, não estará no BBB, mas estaria aproveitando o engajamento.

Conforme a estreia do BBB 22, Alguns dos famosos antes cotados para o programa já foram descartados das listas não-oficiais, porque estão em casa ou em outro lugar que não o hotel onde ficam os confinados antes da estreia do programa.

