BBB 22: Jade Picon contrata mesma equipe de Juliette para cuidar das redes sociais

Embora nenhum participante seja oficialmente confirmado até a data da estreia do Big Brother Brasil, Jade Picon é um dos nomes mais garantidos pelos fofoqueiros de plantão, até mesmo por conta da dica clara dada por Tadeu Schmidt. Segundo Leo Dias, do Metrópoles, a influenciadora de 20 anos está no Camarote do BBB 22 e teria contratado a mesma equipe que cuidou das redes sociais de Juliette Freire, campeã do BBB 21. A estratégia digital da equipe de Juliette foi muito elogiada à época do BBB 21. E a influenciadora teria contratado boa parte dos publicitários e social medias responsáveis pelas redes da paraibana. Ainda segundo Leo Dias, fontes apontam que ela possa ter gastado R$ 45 mil para contratar a equipe. Vale lembrar que os BBBs que fazem sucesso com o público acabam faturando muito além do valor do prêmio do reality show. Juliette, por exemplo, faturou milhões e milhões com publicidade para grandes marcas. Nascida em São Paulo, Jade Picon tem mais de 13 milhões de seguidores no Instagram. Ela é irmão de outro influencer, Leo Picon. Ambos possuem grifes com seus nomes. Jade também namorou João Guilherme por três anos. O romance chegou ao fim em agosto de 2021.

