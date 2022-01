Internautas especulam Jade Picon no BBB 22 após dica de Tadeu Schmidt

As especulações sobre os participantes do BBB22 estão a mil nas redes sociais. Na noite deste domingo, o novo apresentador do reality, Tadeu Schmidt, revelou dicas sobre os 'brothers' durante o Fantástico. Em uma de suas falas, Tadeu disse que um dos participantes: "Tem quem tem o costume de apertar o botão da descarga com o pé! Quem é que faz isso?", questionou. Rapidamente os internautas relembraram um vídeo antigo da influencer Jade Picon, onde a jovem revela a "mania". "Uma outra coisa também, descarga de banheiro. Nossa! Que nojo! A pessoa acabou de se limpar e vai lá tocar. Eu sempre dou descarga com o meu pé", diz a irmã de Gui Araújo em um trecho do vídeo divulgado pelos fãs do reality. A Jade Picon está no #BBB22 mesmo. A dica da descarga. Que ela exponha tudo da vida do Gui Araújo pra ele ver como é saboroso o gosto da vingança. pic.twitter.com/XgUhWK0sbj — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 10, 2022

