Boninho solta novas pistas sobre os participantes do BBB 22

Boninho está deixando os fãs do BBB surtados com a sequência de spoilers sobre os novos participantes. Nesta segunda (10), o diretor do programa voltou a dar pistas enigmáticas. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho) Os nomes serão revelados oficialmente nesta quinta-feira (13). No início do vídeo, Boninho diz que no BBB 3 + 1 é igual a 5, em sequência mostra uma série de mensagens enigmáticas. Tem gente que adora frutos do mar… é só não cair na Xepa! Que chora à toa… E já pode se preparar para regar as plantas! Vai pedir cooler… Com cachaça e cerveja Tem 3 filhas… Só que não! É cheio de mania.. Mas não é o Rei! Tem quem adora um vira-lata Após as dicas os internautas especularam alguns nomes como do ator Dudu Azevedo, da cantora Naiara Azevedo, do ator Arthur Aguiar, do surfista Pedro Scooby, Jacques Vanier, influencer conhecido como 'agroboy' na web e de Luis Carlos, vocalista do Raça Negra.

