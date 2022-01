BBB 22: Internautas tentam desvendar enigma de participantes; veja os palpites até agora

Depois de Boninho lançar dicas em forma de charada sobre os participantes do Big Brother Brasil 2022, a 15 dias da estreia do programa, internautas começaram a chutar quem são eles. As dicas de Boninho aconteceram em forma de enigma:

"2022-22

- Q tem

- Tem também Bá

- Um país tem

- Tem nome repetido

- Que tal Ro

- Tem que tem duas letras no nome

- Tem que vai e vem

- Tem mãe

- Tem gente misturada”. Internautas chutam que a dica “tem mãe'' possa ser referente a Sammy Lee (esposa do ex-BBB Pyong Lee), Gabi Brandt (que acabou de dar um tempo no casamento com Saulo Poncio, com quem tem 2 filhos), Sarah Poncio, e até Virgínia Fonseca. Para o “2022-22”, MC Carol, que participou do Furacão 2000, é uma das apostas dos internautas, ou até mesmo a dica de que seriam 22 participantes. Como "país", alguns apostaram Inês Brasil ou a Miss Brasil Julia Gama, e ainda o sertanejo Israel Novaes. “Nome repetido” poderia ser, segundo os palpites, Naiara Azevedo e Jonathan Azevedo, ou Lucas Lucco. E tem “Ro”, alguns apontam que poderia ser de Rodrigo Simas ou do influencer Alvaro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.