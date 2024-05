Manaus luta contra o isolamento

Óbvio que se deseja o melhor para o Estado e se espera que o governo faça o que está fazendo: antecipando medidas saneadoras de crise. Mas essa é uma questão que não pode fugir ao debate público. Discutir com a sociedade apenas ajuda a melhorar o desempenho do governo e legitima medidas que são benéficas em momentos de crise, mas têm efeito colateral de longo prazo. E é toxico, se mal administrado.

A previsão é de uma seca histórica. Sem ceder ao alarmismo, é preciso considerar que se a vazante for superior a do ano passado, quando o nível do rio Negro chegou a 13,59m, e bater os 11 metros, a dragagem se tornará mero paliativo ou mesmo inútil. Primeiro porque a seca do rio Negro é consequência da vazante no Amazonas e no Solimões.

A saída, talvez com menos riscos de danos ambientais e com a segurança de que a economia continuará circulando, alimentando as fontes de emprego, produção e renda, é ainda o asfaltamento da BR 319. Talvez esteja próximo o dia em que, diante de um quadro crítico, o governo federal se penitencie por ter colocado tantos obstáculos à conclusão da rodovia. Mas aí será tarde