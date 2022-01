Cotada para o BBB 22, esposa de Ludmilla ‘entrega’ suposta pista no Instagram

A bailarina e esposa de Ludmilla, Bruna Gonçalves, deixou alguns seguidores certos de que está confinada para participar do Big Brother Brasil 2022. Isso porque o seu nome já vinha circulando como uma das cotadas para o grupo Camarote, do reality show, e o perfil dela no Instagram postou no sábado (8) fotos comendo pizza com o seu amigo Erick Maia. No entanto, ao investigarem a data em que os vídeos foram gravados, os fãs perceberam que as imagens tinham data do ano passado. Como é costume manter a identidade dos participantes do BBB em sigilo até o dia da estreia, e eles são confinados dias antes da data, muitos acabam fazendo posts nas redes sociais para tentar despistar os fãs. Mas os internautas não são bobos e estão de olho em tudo, querendo descobrir quem vai entrar antes da hora.

