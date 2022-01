Boninho posta nova sequência de spoilers de participantes do BBB 22

Boninho prometeu no dia anterior, e nesta sexta-feira (7) cumpriu a promessa de soltar spoilers sobre o Big Brother Brasil 22, que estreia dentro de 10 dias. O big boss do reality show revelou pistas sobre os participantes. Confira quais foram: Boninho acaba de soltar novos spoilers sobre participantes do #BBB22. pic.twitter.com/rkgDk48Bh6 — PAN (@forumpandlr) January 7, 2022

+ 11 = 2

* que adora um bom projeto

* Firme como uma rocha

* Podia estar na Brodway

* Cai dentro

* Só tem carinha de santa

* Adora um visual diferente

* Tem quem gosta de manter a pose

