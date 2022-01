Saiba quem é a atriz famosa da Globo cotada como a participante ‘mãe’ do BBB 22

Fabiana Karla é o novo nome que anda circulando na boca de especialistas para participar do BBB 22, entrando na categoria “tem mãe”, dica dada por Boninho sobre os participantes nesta semana. De acordo com a coluna de André Romano, do Notícias da TV, a atriz e comediante é cotada para estrear no dia 17 no programa. Vale lembrar que todo o elenco já está fechado há tempos, segundo Boninho, e às vésperas da estreia, internautas tentam descobrir quem serão os participantes. Entre as cotadas para a dica “tem mãe” já foram os nomes de Sammy Lee, dra Deolane, Evelyn Regly, e até a mãe de Gil do Vigor. Outros nomes cotados para o programa são Arthur Aguiar, Ed Gama, Negra Li, Ellen Rocche, Naiara Azevedo, Jonathan Azevedo, Di Ferrero, MC Carol, Aline Riscado, Lucas Lucco e Sophia Abrahão.

