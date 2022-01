Influencer Alvaro nega participação no BBB 22 e Evelyn Regly passa a ser cotada

As apostas sobre os participantes do BBB 22 estão a mil, faltando 13 dias para a estreia do programa. Nesta terça-feira, 4, o influencer Alvaro, que era dado como certo por vários internautas, acabou negando que irá participar do programa. "É? não vem aí. Queria demais? não é meu sonho, porque meu sonho é construir uma família. Mas seria algo que eu iria de coração aberto. Tenho nada a esconder. Ia ser massa? Os que não gostam de mim, durmam tranquilos. Aos que gostam, teremos outras oportunidades", escreveu ele no Twitter, apagando o post poucos minutos depois. Ao que tudo indica, há 90% de chance de Evelyn Regly estar no #BBB22

A influenciadora que conta com 6 milhões de seguidores no instagram fez um vlog de despedida em seu canal do YouTube, ela é mãe e tem 13 anos de internet! pic.twitter.com/aRYqr3DxFC — Portal BBB (@portaIbbb) January 4, 2022 Em contrapartida, internautas já estão cogitando um outro nome que até então não havia aparecido nas listas de supostos participantes: Evelyn Regly. A possibilidade da participação da blogueira é comemorada por seguidores no Twitter. O nome dela está entre os assuntos mais comentados nesta terça-feira. Evelyn é mãe, o que é uma das dicas de Boninho sobre os participantes, e ainda fez um vlog de despedida no seu canal do youtube. Além disso, ela é lembrada por ter "tretas" com outras blogueiras, o que poderia render no BBB. O rumor tomou mais força após o post da ex-bbb Andressa Ganacin, que afirmou que tem certeza que uma das participantes da dica "tem mãe" é uma blogueira raiz que não estava nas listas compartilhadas por internautas.

