Austin John, o Power Ranger Vermelho, é preso pelo FBI

Austin teria feito 16 empréstimos somando o valor de US$ 3,5 milhões e gasto com compras pessoais.

Segundo o TMZ, cerca de 15 agentes armados entraram na casa do ator e ele saiu do local algemado. Austin é acusado junto com outras 17 pessoas de fraudar um programa de Proteção de Salários da Small Business Administration, que ajuda pequenas empresas afetadas pela pandemia.

Austin St. John, intérprete do Power Ranger Vermelho, foi preso pelo FBI por fraude nesta nesta quinta-feira (19), no Texas.

