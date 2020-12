Ator de 'Salve-se Quem Puder' posta foto com namorado e perde seguidores

Bastou um clique com o namorado para Igor Colosso perder seguidores. Logo depois de publicar no Instagram uma foto ao lado do namorado, Heron Leal, o ator da novela "Salve-se Quem Puder" teve uma queda de nada menos que 1350 internautas no seu perfil.

Na rede social, ele fez uma breve observação sobre o assunto: "Curiosidade: ontem, 1350 pessoas deixaram de me seguir depois que postei a foto. O Instagram continua separando quem olha essa foto e sente algo ruim daqueles que olham e sentem algo bom".

Ele preferiu encerrar a mensagem de forma positiva: "Porém, mais de 50 mil pessoas maneiras curtiram a mesma foto. Meus seguidores que ficam comigo sentiram algo bom no coração. Hoje somos maioria aqui", comemorou.