Ator de Pantanal coloca sonda após atropelamento; Saiba estado de saúde

"Gustavo essa noite teve que colocar sonda, pois não estava fazendo xixi. Foi sofrido, mas passou. Ainda tem ânsia de vômito devido a medicação. Foram feitos novos raio-x, hoje saberemos se está tudo 100% com as cirurgias. Fica muito sonolento o dia todo, mas conversamos bastante agora na madrugada, quando despertou. Oramos e agradecemos a Deus por seu milagre. Obrigada a todos por tanta mensagem linda e amor”, disse um comunicado na rede social do ator.

