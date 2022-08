Arrascaeta reata casamento com modelo 1 ano após término

O jogador do Flamengo Giorgian de Arrascaeta mostrou que reatou o casamento com a modelo Camila Bastiani, de 25 anos, após cerca de um ano da separação.

O atleta uruguaio de 28 anos fez uma festa de aniversário surpresa para a (ex) ex na semana passada e amigos do casal postaram várias fotos dos dois juntos.

Os dois foram casados por 8 anos e se separaram em agosto de 2021. Na expectativa pelo tricampeonato da Libertadores, Flamenguistas comemoraram a reconciliação, já que a modelo esteve junto do jogador durante todas as vitórias do time rubro-negro.