Após velórios sem presença dos filhos, corpo de Cid Moreira segue para Taubaté

Após velórios divididos em duas partes - uma somente para a família e amigos, e outra aberta ao público -, o caixão com o corpo de Cid Moreira segue do Rio de Janeiro para a sua cidade natal, em Taubaté, onde ele será enterrado.

Os velórios não contaram com a presença dos filhos de Cid, Rodrigo e Roger, com quem ele passou os últimos anos de sua vida brigado, após eles tentarem intervir judicialmente para cuidar de seu patrimônio, alegando senilidade. Os dois tiveram derrotas judiciais, já que foi comprovado que Cid tinha plena capacidade mental.

Agora, o corpo do ícone do jornalismo segue para ser enterrado ao lado da sua primeira esposa, da filha e do neto. A vontade de Cid foi respeitada pela viúva, Fátima Sampaio.

"Fico feliz por ele ter vivido a vida que escolheu, por ter tido oportunidade de fazer o que ele sabia fazer tão bem feito, por ter conquistado um país inteiro. Ele, que era uma pessoa com tanta fé, parte em um momento que vai ser bem-recebido, onde quer que ele esteja", declarou ela à imprensa durante o velório na manhã de hoje.

"O Cid era uma boa pessoa, um cara íntegro, foi meu mestre, às vezes meu aluno. Sou muito grata pelo tempo com ele. No último momento, passei a noite de mãos dadas com ele. Ele estava ficando estranho, e eu estava ficando com medo. Ele falou assim para mim: 'Me deixa ir embora'. Falei que iria segurar até o último fio de cabelo, esse era o meu trabalho.", prosseguiu a viúva.

"Ele não era santo, era um homem como nós, tinha suas belezas, suas contradições, mas era uma pessoa correta, pagava seus impostos, gostava de gente que trabalha e era bom no que fazia. Vocês têm o boa noite dele, e eu fiquei sem o meu", concluiu ela.

Ainda não se sabe a data e onde será o último adeus a Cid Moreira.