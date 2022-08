Após sucesso de Pantanal, Globo prepara remake de 'A Viagem'

Walcyr Carrasco chegou a ser cogitado para escrever a saga entre a vida e a morte, segundo apontou o colunista André Romano, do Observatório da TV, mas o autor por meio das redes sociais negou que estava trabalhando no projeto.

Ainda segundo o Notícias da TV, o projeto está no início e Renata só começou a fazer esboços do desenvolvimento.

De acordo com o Notícias da TV, a negociação da emissora com a roterista Renata Jhin, filha da autora da trama Elisabeth Jhin, começou alguns meses. O remake deve estrear em 2024 quando a novela completa 30 anos.

