Aos 74 anos, Claudia Alencar chama atenção com fotos de biquíni

Solteira, Claudia diz estar em uma fase de autoconhecimento e valorização pessoal. “Agora estou me namorando, é uma delícia!”, celebra. E conclui, com a energia de quem ainda quer muito da vida: “Adoro viver!”

Prestes a completar 75 anos, ela diz que não sente o peso da idade. “Não me sinto com os 74 anos da geração anterior. Minha geração quebrou tabus na década de 70 e continua quebrando... A vida é para ser desvendada e desfrutada”, afirma.

