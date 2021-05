Aos 56, Flor Fernadez exibe bumbum GG de fio-dental e deixa mamilo à mostra

Na legenda da imagem, Flor contou que as peças são da sua própria coleção de uma marca de lingeries. Ela ainda se gabou: "Fiz sem filtro e nem edição. Estava sozinha no meu apê".

A apresentadora apareceu só de lingerie rendada e calcinha fio-dental com direito a cinta-liga e meia-calça, além de um robe transparente. Com a renda, os mamilos ficaram à mostra, e o bumbum volumoso também chamou atenção a bordo do fio-dental.

Flor Fernandez, do Programa Silvio Santos (SBT) e Fofocalizando, colocou o corpão para jogo em uma foto picante de lingerie publicada no Instagram nesta quinta-feira, 27.

