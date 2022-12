Aos 14, influencer 'Boca de 09' presenteia mãe com carrão

“Pela minha mãe, eu entrego minha vida isso que é ser real vizão de cria, parabéns pela conquista minha mamãe”, escreveu ele na postagem com fotos da mãe ao lado do carro.

Vinicius Oliveira Santos, o Boca de 09, deu um mega presente a sua mãe aos 14 anos. O gamer e influencer presenteou Diana com um carro avaliado em cerca de R$ 80 mil, de acordo com o jornal Extra.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.