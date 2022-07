Anitta proíbe PT de usar sua imagem, mas afirma apoio a Lula

A cantora Anitta usou suas redes sociais para informar que candidatos do Partido Trabalhista (PT), não devem usar sua imagem para propaganda política. No entanto, reafirmou o apoio ao ex-presidente Lula (PT).

"Atenção candidatos do PT, atenção partido PT. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de vencer Voldemort nessas eleições. Depois de muitas pesquisas a conclusão é de que essa pessoa é o Lula. E o que vou fazer daqui em diante é usar minhas plataformas no que eu puder ajudar para trazer mais visibilidade a ele com a propósito de não termos novamente Voldemort na presidência", afirmou.

Ela também esclareceu que dar engajamento ao candidato em suas redes sociais. "Que isso fique bem claro. Meus ideais políticos e as coisas que eu acredito ficaram para as próximas eleições. Este ano meu foco é fazer minha parte para não dar brecha a esse possível pesadelo de reeleição. Não usem meu nome e minha imagem para promover a candidatura e o partido de vocês. Quem usar vai tomar logo um forão. E pode me xingar a vontade que eu não sou de ir junto com a manada não. Eu só faço o que quero e na hora que eu quero. Depois vou estudar os candidatos a governador, deputados e tirar minhas próprias conclusões", concluiu.