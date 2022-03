Anitta e Miley Cyrus vão cantar juntas no Lollapalooza 2022

Miley Cyrus will perform BOYS DON’T CRY by Anitta tonight in Colombia pic.twitter.com/njdX8T3Bxt

Anitta vai participar do show de Miley Cyrus no Lollapalooza 2022 em São Paulo. Nesta terça-feira (22), uma fonte confirmou ao Gshow que a brasileira que está bombando no exterior vai se unir à estrela pop estadunidense em seu show no próximo sábado (26).

