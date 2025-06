Angélica mostra noite romântica com Luciano Huck em banheira com rosas

Casados há 20 anos, Angélica e Luciano Huck comemoraram o Dia dos Namorados de uma forma bem íntima e romântica.

Nesta sexta-feira (13) a apresentadora de 51 anos mostrou detalhes do cenário onde passou a noite com o apresentador, de 53. Uma banheira com pétalas de rosas, à luz de velas, com taças com frutas e um porta-retrato com uma foto dos dois. “Sobre... amor...”, escreveu ela, que também mostrou a vista para uma praia no Rio de Janeiro.