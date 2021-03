Anel de noivado que Whindersson deu a Maria Lina tem preço revelado; veja

Whindersson Nunes escolheu um anel discreto para pedir em casamento a namorada, Maria Lina Deggan, que durante o chá revelação do sexo do filho do casal. Mas o valor da joia não é tão discreto assim.

O anel da grife Tiffany & Co custa a ‘bagatela’ de R$ 57 mil. A joia possui formato geométrico com aro em platina com diamantes, e um diamante ‘Tiffany True’ - a pedra em formato quadrado com lapidação mista exclusiva da joalheria.

Depois de ser pedida em casamento pelo humorista, a jovem, que estudava Engenharia Civil em Santa Catarina, se derreteu em uma declaração nas redes sociais, falando também sobre o sexo do bebê, que é um menino:

“Eu sempre soube que você era você... sentia dentro de mim, filho! E no meio de tanta emoção ainda virei noiva de quem eu mais amo na vida! Vi minha primeira estrela cadente sentada no seu colo no Piauí e pedi em silêncio para nossa família se formar. Obrigada, Jesus, pela minha família! Te amo, Whindersson! Você me realiza e me completa! Papai e mamãe de menino, sim".