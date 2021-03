Whindersson surpreende e pede Maria Lina em casamento durante chá revelação

Whindersson Nunes surpreendeu a agora noiva, Maria Lina e a todos os seguidores, ao pedir a mãe de seu filho em casamento neste sábado (6), durante o chá revelação de seu primeiro filho. O casal espera um menino.

Em foto nas redes sociais, o humorista aparece ajoelhado, e a jovem com as mãos no rosto, que visivelmente não conteve as emoções: “Papai e noivo”, disse Whindersson na legenda.

O casal assumiu namoro no fim do ano passado, mas já havia rumores do relacionamento em meados de julho. Em Janeiro deste ano, Whindersson anunciou que será pai.