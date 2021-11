Andrew Garfield lê tweets em português e diverte fãs em vídeo

No vídeo, o ator que interpretou o Espetacular Homem-Aranha tenta ler e pronunciar (com muita dificuldade) o português brasileiro, e em seguida tenta desvendar o significado das mensagens.

Andrew Garfield se arriscou no português ao ler alguns tuítes de fãs brasileiros sobre ele. A ação é parte da divulgação do novo filme protagonizado pelo ator americano, “Tick, Tick… Boom!”, da Netflix.

