Andressa Urach fala pela 1ª vez sobre surto e diz que é impedida de ver o filho

Andressa Urach fala pela 1ª vez sobre surto psicótico que a levou ser internada há algumas semanas. A empresário afirmou que tudo aconteceu por ter sido dopada por um desconhecido.

"No dia 30 de outubro o meu excelentíssimo esposo chamou a polícia, e a polícia me levou para frente de casa, e aí chegou o SAMU, daí me levaram para o hospital psiquiátrico aqui no Rio Grande do Sul. Eu estava realmente tendo um surto, eu sou diagnosticada como bipolar", iniciou ela em um vídeo no Youtube.

"Alguém colocou algo para eu beber, eu não sei quem, mas aconteceu que eu fiquei com uma desconexão, eu acreditei que Jesus fosse voltar naquele exato momento, naquele dia. Mas eu acho que não precisava de internação", continuou.

Urach afirmou ainda que foi internada à força pelo ex-marido Thiago Lopes. "Ele me internou à força, junto com a polícia, junto com o Samu, essa é a verdade. No hospital, eu não queria tomar o remédio, mas não ofereci perigo aos enfermeiros, aos médicos. Eu cuspi a medicação e tive que ser amarrada. Me deram injeções para eu apagar", continuou.

A ex-miss bumbum também acusa o ex de não deixa-la ver o filho deles, Leon. "Estou implorando para que ele me devolva o meu filho. Eu criei o Arthur sozinho, durante 17 anos, hoje ele está estudando nos Estados Unidos. Mas ele (Thiago) alega que eu estava colocando a vida das pessoas em risco", disse.