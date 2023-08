Andressa Urach expõe ficada com Neymar e elogia performance do jogador

"Já peguei o Neymar logo que eu saí da Fazenda e o negócio foi bom (risos). Faz tempo! Vão saber agora! Babado... Foi bom, mas eu não gravei, as câmeras do meu prédio gravaram. Quando eu morava em São Paulo. Mas faz tempo!", recordou aos risos.

Andressa Urach revelou que já ficou com Neymar logo após deixar A Fazenda 6, em 2013. A modelo elogiou a performance do jogador.

