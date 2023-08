Neymar ‘aplaude’ cantora rebolando seminua e é criticado: 'sem noção'

ou eu sou muito possessiva ciumenta, ou o neymar é um sem noção, porque eu to passada com esses stories dele postando a música da mulher pelada praticamente com “ ”

Internautas criticaram o comportamento do jogador e opinaram que pareceu falta de respeito com a namorada.

O jogador gravou a sua tela que mostrava o clipe da cantora Natti Natasha, no qual ela aparece rebolando de fio-dental, e marcou o perfil da artista com emojis de palmas.

Um story publicado por Neymar Jr. nesta sexta-feira (11) não pegou bem e internautas criticaram novamente a postura do jogador com a namorada Bruna Biancardi, que espera uma filha sua.

