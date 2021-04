Andressa Urach explica ranço de religiosos e lembra R$ 2 milhões doados

Andressa Urach participou de uma entrevista ao ‘The Noite’, com Danilo Gentili, no SBT, e por lá falou sobre as polêmicas envolvendo o seu nome.

A ex-vice Miss Bumbum lembrou a época em que foi prostituta e revelou a quantia que recebia por mês: Entre R$ 30 mil a R$ 60 mil. Ela conta que ganhou R$ 80 mil só para fingir namoro com um cantor sertanejo. “A culpa não foi dele, foi do pai dele que queria que ele fosse famoso”, disse.

A Andressa Urach foi tão necessária e perspicaz aqui, esse vídeo merece viralizar. pic.twitter.com/jBKA4J5cbp — Dom (@eudominicki) April 17, 2021

Andressa também falou que sente nojo de pessoas que usam da religião para se julgar melhor que os demais. “Hoje a minha fé tá bem separada em relação a isso. [...] Fariseu, nojo! Eu tenho nojo [de fariseu] assim como Jesus, que os chamava de ‘raça de víboras’. Os religiosos colocam fardos tão pesados em cima das pessoas, que elas se afastam de Jesus, e Jesus não é isso”.

A loira também explicou a polêmica de ainda tomar mamadeira. "A mamadeira é como se fosse a falta do meu pai e da minha mãe. Supria essa necessidade e eu mamei até os oito anos. Nesse período eu sofri até abuso sexual por parte da família", afirmou Urach, que hoje recebe o “mamá” do próprio marido, que prepara a mamadeira.

Ela revelou de quando chegou ao “fundo do poço” em duas ocasiões, e lembrou dos R$ 2 milhões que doou para a Igreja Universal. "(Fiquei na igreja) seis anos, seguindo à risca, tudo. Duas vezes que eu desobedeci eu virei a filha do diabo. Isso me doeu, porque eu havia doado R$2 milhões. A cada seis meses eles pedem seu tudo", disse.