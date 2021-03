Andressa Suita se muda para apartamento de Gusttavo Lima

Andressa Suita, que aparentemente reatou o romance com e Gusttavo Lima mas ainda “sem rótulos”, depois de um divórcio legal em 2020, se mudou para o apartamento do sertanejo, segundo Leo Dias, do Metrópoles.

O cantor, no entanto, não está no apartamento de luxo que fica no edifício Victorian Living Desiree e custou mais de R$ 3,6 milhões. Ele segue na sua fazenda no interior de Goiás - onde fica a famosa mansão faraônica do cantor.

Segundo o colunista, Andressa estava morando na casa em Goiânia onde os dois moravam antes da separação, mas o lugar está passando por uma reforma, e ela fez as malas com os filhos para passar alguns dias no apartamento do cantor.