Ana Clara e Thaynara OG chegam a Manaus para aniversário da filha de Vivian Amorim

Ana Clara e Thaynara OG chegaram em Manaus para o aniversário de 1 ano de Malu, filha de Vivian Amorim e Leo Hirschmann. A festa acontece neste domingo (29).

Nos stories, a apresentadora do bate-papo BBB compartilhou com os seguidores a chegada das amigas. Em um dos registros, Ana Clara e Thaynara OG fazem pose com iguarias da cidade. "Meu Deus, que orgulho! Trabalhadas no tucumã e na pupunha", postou Vivian.

A apresentadora do BBB - A Eliminação, no Multishow, já visitou Manaus outras vezes e é bem familiarizada com os pratos típicos da capital. "Não aguento tapioquinha com tucumã", escreveu Ana Clara.