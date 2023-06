Amizade rompida? Igor Rickli faz novo post detonando Rafael Cardoso; relembre

Igor Rickli postou um novo texto detonando o post polêmico de Rafael Cardoso, que compartilhou um vídeo de Nego Di com falas homofóbicas contra João Guilherme, por usar um cropped.

Assumidamente bissexual, Rickli rompeu a amizade com o ator devido à sua atitude um dia após o Dia Internacional do Orgulho LGBT+.

No Instagram, Rickli fez um post com fotos suas usando cropped e afirmou: "Pros “machões” que acham que somos só “cachorras loucas pra dar” um prato cheio pro seu deleite. Minha roupa não me define. Aproveito pra evidenciar que meu prazer não tá em me vestir “como mulher” e sim, em ter coragem pra transgredir e afrontar tanta ignorância. As falas desse vídeo soaram extremamente ofensivas, despertaram vários gatilhos e pra mim deveriam configurar como crimes de homofobia. Pra vcs não? E pra vcs @instagram ?".

Amizade --- Rafael Cardoso e Rickli eram amigos e chegaram a protagonizar uma história interessante contada pelo ator global em entrevista a Fábio Porchat.

Na época, criou-se um rumor de que havia 'algo a mais' entre os dois após Rafael Cardoso contar que estava fazendo sexo com a esposa, quando a sua bolsa estourou. "Do nada", Rickli apareceu na história, indo com os dois para a maternidade, o que Rafael acabou se enrolando ao explicar para Porchat.