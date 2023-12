Alexandre Pires cancela show em Cruzeiro após passageiro cair no mar

O cantor Alexandre Pires cancelou o show que faria no cruzeiro do MSC Preciosa após um passageiro cair no mar na madrugada de hoje (30).

A apresentação foi cancelada em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate.

“Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine, durante cruzeiro do MSC Preziosa, por volta das 0h30 de hoje (30/12). Peço a Deus que conforte o coração de todos neste momento”, diz o comunicado publicado por Alexandre no Instagram.

O cruzeiro saiu do litoral de São Paulo e tem Angra dos Reis como destino. A programação para os próximos dias conta com shows de Leo Santana, Ana Castela, Wesley Safadão e mais.

O navio onde o acidente ocorreu é o mesmo em que ocorreu o “Ney em Alto Mar”, de Neymar, que chegou ao fim ontem.