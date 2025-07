"Agora é que esse processo começa": defesa de Dona Ruth promete provas contra Huff

Após a Justiça conceder a guarda provisória de Leo a Murilo Huff, ---- e vazarem na imprensa alguns detalhes da audiência de conciliação, mesmo o processo correndo em segredo de Justiça ---- a defesa de Dona Ruth se manifestou dizendo que o cantor usa o caso para ganhar atenção da mídia e garantiu que novas provas serão apresentadas.

Nota na íntegra de Robson Cunha, advogado de Dona Ruth:

“A exposição que o autor vem fazendo do processo demonstra que a sua preocupação NÃO é e NUNCA foi com o bem-estar da criança, mas sim transformar o caso numa situação circense e obter a almejada atenção da mídia, tal qual ocorreu no falecimento da Marília.

A avó, visando exclusivamente a saúde e bem-estar do neto, que sofre muito com toda essa exposição, permanecerá em silêncio até o resultado do processo. Seu silêncio demonstra seu compromisso com a proteção do neto – seu bem maior.

Ao contrário do que foi alegado, a avó sempre prestou os cuidados necessários à saúde do menor, inclusive com acompanhamento médico e atenção especial diante do diagnóstico de diabetes tipo 1, doença que exige vigilância, dedicação e conhecimento, o que ela sempre ofereceu de forma contínua.

Tenham certeza que AGORA é que esse processo será iniciado. Existem muitas informações e PROVAS que vão mudar TOTALMENTE o curso dessa ação. Não se deixem enganar com o silêncio da avó, ele existe para proteger um bem maior, que é a vida do Léo. Ela tem se mantido firme aos ataques injustos que vem sofrendo e assim ficará até o final.”