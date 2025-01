Veja onde assistir ao Campeonato Paulista de 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A edição de 2025 do Campeonato Paulista começa nesta quarta-feira (15), com os torcedores tendo à disposição um leque mais amplo de canais de transmissão de partidas.

Record, na TV aberta, CazéTV, no YouTube, e TNT/Max, na TV por assinatura e no streaming, continuam entre as opções para os aficionados acompanharem os jogos do estadual.

Somam-se a elas os canais UOL Play (streaming), Nosso Futebol (TV por assinatura) e Zapping TV (streaming), que farão a transmissão de 91 das 104 partidas da competição, incluindo confrontos da fase de mata-mata e as duas partidas da final.

Os três canais firmaram uma parceria com a FPF (Federação Paulista de Futebol) pelos direitos do pacote Paulistão+, iniciativa da federação junto com a empresa LiveMode, que ficará responsável pela produção dos materiais repassados e transmitidos pelos parceiros. O valor do serviço aos assinantes é de R$ 29,90 por mês em todos eles.

A Record, detentora dos direitos de transmissão do Paulista com exclusividade na TV aberta até 2029, e a CazéTV, farão a transmissão de 16 partidas —uma por rodada na fase de grupos—, uma das quartas de final, uma das semifinais e as duas da final.

Já a TNT/Max terá direito a 28 partidas, sendo 13 delas com exclusividade pela fase de grupos.

O estadual começa nesta quarta com quatro partidas. Confira abaixo os jogos e os canais de transmissão de cada um. As finais estão previstas para 16 e 27 de março.

QUARTA-FEIRA (15)

18h30 Novorizontino x Ponte Preta: UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV

18h30 Velo Clube x Noroeste: UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV

19h30 Guarani x Botafogo-SP: TNT, Max, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV

21h35 Palmeiras x Portuguesa: CazéTV, Record, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV