Fortaleza só empata e desperdiça chance de avançar às oitavas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Empilhando gols perdidos, o Fortaleza não saiu de um 0 a 0 contra o Bucaramanga e perdeu a chance de se garantir nas oitavas da Libertadores, mas alcançou a liderança provisória do embolado Grupo E da Libertadores. O duelo ocorreu dentro do Castelão e foi válido pela penúltima rodada da chave.

Com o resultado, a equipe de Juan Pablo Vojvoda chegou aos 8 pontos e se colocou no topo do grupo. O Racing, no entanto, soma 7 pontos e joga amanhã, em casa, diante do lanterna Colo-Colo. O empate deixou os colombianos, por outro lado, com 6 pontos.

O Fortaleza decidirá seu futuro na Libertadores diante do Racing na Argentina —a última rodada do Grupo E ocorre daqui a duas semanas, no dia 29 de maio. O Bucaramanga, também longe de seu estádio, mede forças com o Colo-Colo.

Classificação do Grupo E

1- Fortaleza: 8 pontos (5 jogos)

2 - Racing: 7 pontos (4 jogos)

3 - Bucaramanga: 6 pontos (5 jogos)

4 - Colo-Colo: 2 pontos (4 jogos)

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo teve o Fortaleza tentando martelar um organizado Bucaramanga, que fechou espaços e contou com a falta de pontaria do adversário para garantir o empate. Além das investidas na bola aérea, as principais jogadas de perigo dos brasileiros saíram dos pés de Breno Lopes.

Na etapa final, as mudanças de Vojvoda resultaram em pressão, mas os gols perdidos novamente frustraram a torcida. Lucero, Pochettino e Pikachu protagonizaram as melhores chances, mas ficaram no quase.

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Mario Diaz de Vivar (PAR)

Cartões amarelos: Londoño (BUC)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: não houve

FORTALEZA

João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Lucas Sasha (Pochettino) e Emmanuel Martínez (Calebe); Marinho (Kervin Andrade), Breno Lopes (Pikachu) e Deyverson (Lucero). T.: Juan Pablo Vojvoda

BUCARAMANGA

Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Castro, Chávez (Mena) e Sambueza (Flores); Castañeda (Peñaranda), Londoño (Mosquera) e Pons. T.: Leonel Álvarez