Na estreia de Diniz, Vasco perde para Lanús e se complica na Sul-Americana

Na estreia de Fernando Diniz como técnico, o Vasco perdeu por 1 a 0 para o Lanús, fora de casa, pela 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, nesta terça-feira (13). O gol argentino foi marcado por Carrera, e o volante Hugo Moura foi expulso nos minutos finais.

Com o resultado, o Vasco caiu para a 3ª colocação do Grupo G, com cinco pontos, e não pode mais alcançar a liderança. Para avançar aos playoffs, o time precisa vencer o Melgar na última rodada, no dia 27 de maio, em São Januário — empate ou derrota significam eliminação.

Apesar do revés, o time começou a mostrar sinais do estilo de jogo de Diniz, especialmente nas saídas de bola com zagueiros abertos e Tchê Tchê como articulador. Alguns jogadores, como Coutinho e Rayan, se destacaram nesse novo esquema.

Pelo Brasileirão, o Vasco enfrenta o Fortaleza no sábado, às 18h30, também em São Januário.