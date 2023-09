Vasco vence Flu por 4 a 2 em clássico eletrizante com dois gols de Pec

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Fluminense em clássico eletrizante, na tarde de hoje (16), no Nilton Santos, e deu mais um passo na luta para sair da zona de rebaixamento do Brasileiro. O triunfo por 4 a 2 foi construído com o brilho de Gabriel Pec, que marcou dois gols - Praxedes e Vegetti balançaram a rede também, enquanto Marcelo e Lima marcaram para o time das Laranjeiras.

Com o resultado, o time cruz-maltino chegou a 20 pontos - o Goiás, primeiro fora da zona, tem 25, enquanto a equipe tricolor permanece com 38.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Coritiba, em São Januário, que foi liberado pela Justiça para jogos com público. O Fluminense enfrenta o Cruzeiro, no Maracanã.

O mando do clássico foi do Vasco e o jogo aconteceu no Nilton Santos porque o Maracanã reabre apenas amanhã (17), para a final da Copa do Brasil, e São Januário ainda não havia sido liberado pela Justiça para jogos com torcida - o clube precisaria também do aval da PM.

O JOGO

Sem espaço. O clássico foi bastante disputado e "pegado" no primeiro tempo, mas também aberto, com chances para os dois lados. O Fluminense conseguiu ter mais a bola e construir boas tramas, enquanto o Vasco tentava abafar o adversário e adotando um estilo de recuperação e saída em velocidade.

Estratégia. Foi assim que o Cruz-Maltino abriu o placar. Paulinho deu o bote no meio de campo, a equipe escapou pela direita e Praxedes, de cabeça, mandou para a rede. O Tricolor, por sua vez, viu em John Kennedy uma boa arma - o atacante assustou e até carimbou a trave.

Preocupa? A preocupação do Flu fica por conta de John Arias, que deixou o jogo com fortes dores no tornozelo.

Chuva de gols. A volta do intervalo foi eletrizante. Marcelo empatou com menos de um minuto, e a torcida tricolor ainda celebrava quando Vegetti deixou o Vasco na frente novamente. Novamente, minutos depois, outra bola na rede. Agora, Lima, deixando tudo igual novamente.

Lá e cá. Depois do começo recheado de gols, o segundo tempo se manteve agitado e "lá e cá". Os dois times buscaram o gol e achavam espaços nas marcações adversárias.

Brilho de Pec. Gabriel Pec brilhou nos minutos finais. O jogador aproveitou uma bobeira da defesa tricolor e fez o terceiro. Já na reta final, aproveitou bola na área e fez o quarto.

Voltou a vencer. A última vitória do Vasco no clássico tinha sido em julho de 2019. De lá para cá, foram quatro vitórias do Fluminense e quatro empates.

LANCES IMPORTANTES

Quase! Aos 18 minutos do 1º tempo, Jhon Arias cobrou escanteio rápido e Marcelo cruzou. Cano ajeitou na segunda trave, John Kennedy furou e depois finalizou. Léo Jardim defendeu com o pé.

Pegou. Aos 20 minutos do 1º tempo, Cano chutou de fora da área e Léo Jardim foi no cantinho fazer a defesa.

1x0. Aos 23 minutos do 1º tempo, Paulinho deu caneta em André e cruzou rasteiro. A zaga do Flu afastou e a bola sobrou para Rossi. O vascaíno passou por Marcelo, cruzou e Praxedes, de cabeça, abriu o placar.

Na trave! Aos 47 minutos do 1º tempo, John Kennedy arrancou, deixou Léo e Maicon para trás e bateu cruzado. A bola carimbou a trave esquerda.

Perdeu. Aos 49 minutos do 1º tempo, Léo Jardim fez a ligação direta, Vegetti e Nino não alcançaram, e a bola sobrou para Rossi, que saiu na cara de Fábio, mas errou o domínio e o goleiro tricolor fez a defesa.

1x1. Aos 43 segundos do 2º tempo, Logo aos 43 segundos, Marcelo recebeu de Guga e chutou forte no ângulo para empatar o jogo.

2x1. Aos 4 minutos do 2º tempo, Rossi cobrou escanteio e Vegetti, de cabeça, colocou o Vasco na frente de novo.

2x2. Aos 10 minutos do 2º tempo, Guga recebeu de André, que cruzou para trás, para a chegada de Lima. Ele mandou no cantinho e empatou.

3x2. Aos 29 minutos do 2º tempo, André e Guga se enrolaram e Gabriel Pec saiu na cara de Fábio. Ele bateu na saída do goleiro e fez o terceiro.

4x2. Aos 39 minutos do 2º tempo, Puma Rodríguez recebeu de Payet e cruzou. Vegetti escorou e Pec fez o quarto.

FICHA TÉCNICA

VASCO 4 X 2 FLUMINENSE

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA / SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA / SP) e Neuza Ines Back (FIFA / SP)

VAR: Daiane Muniz (FIFA / SP)

Cartões amarelos: Vegetti, Puma, Gabriel Pec, Zé Gabriel (VAS); Marlon (FLU)

Cartão vermelho: -

Gols: Praxedes, do Vasco, aos 22'/1ºT; Marcelo, do Fluminense, 1'/2ºT; Vegetti, do Vasco, aos 4'/2ºT; Lima, do Fluminense, aos 10'/2ºT; Gabriel Pec, do Vasco, aos 29'/2ºT e aos 39'/2ºT

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo (Zé Vitor) e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes (Matheus Carvalho), Paulinho e Marlon Gomes (Payet); Vegetti (Barros) e Rossi (Gabriel Pec). Técnico: Ramón Díaz

Fluminense: Fábio; Guga (Yony González), Nino, Marlon (Martinelli) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Alexsander (Daniel) e Arias (Lima); Keno, Cano e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz