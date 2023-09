Vasco da Gama é liberado para receber torcida no estádio São Januário

Depois de quase três meses, o Vasco da Gama vai poder voltar a receber torcida no estádio São Januário, na zona norte do Rio de Janeiro. A liberação veio após o aval do Corpo de Bombeiros e a assinatura de um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, com o Ministério Público.

No acordo, o clube se comprometeu a fazer melhorias no estádio para aumentar a segurança, como a instalação de câmeras de alta resolução e de catracas com tecnologia de reconhecimento facial, a expansão do espaço de acesso às catracas e a locação de uma base para a Polícia Militar.

De acordo com Lúcio Barbosa, CEO da SAF Vasco, o TAC é apenas o início de uma série de mudanças.

O prefeito Eduardo Paes também participou da reunião em que o TAC foi assinado. Ele garantiu que a prefeitura também aumentará seus esforços para manter a ordem pública em São João Anuário e nos arredores.

O acordo enviada a homologação pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, encerrando o processo movido pelo MP que resultou na proibição de torcedores em São Januário. De acordo com o procurador geral de justiça, Luciano Matos, a partir da homologação do TAC, o clube não tem mais pendências com o MP.

O Vasco agora corre para realizar algumas das melhorias acordadas no TAC para poder jogar em casa contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 21 de setembro.

Agência Brasil