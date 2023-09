Instituto Vidas-PA vence Rio Negro e conquista Taça Amazônica de handebol feminino

Manaus/AM - O Instituto Vidas, do município de Vigia (a 104 quilômetros de Belém), venceu o Rio Negro-AM por 33 a 31 e conquistou de forma invicta a Taça Amazônica de Handebol 2023 na categoria Adulto Feminino. A O Instituto Vidas, do município de Vigia (a 104 quilômetros de Belém), venceu o Rio Negro-AM por 33 a 31 e conquistou de forma invicta a Taça Amazônica de Handebol 2023 na categoria Adulto Feminino. A decisão aconteceu na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus.

O jogo

O confronto entre Amazonas e Pará foi um show de handebol. No primeiro tempo, equilíbrio e destaque para o excelente desempenho da goleira Edenise (23), que segurou tudo na defesa, e da ponta esquerda Kamilly (10), com quase 100% de eficiência ofensiva. O placar do primeiro tempo foi de 20 a 18 para o time do Pará.

Na segundo tempo, o Rio Negro entrou desconcentrado. E as guerreiras de Vigia aproveitaram para abrir seis bolas de diferença. O time amazonense tentou de todas as formas e chegou a ficar a um ponto do adversário, que novamente teve controle do jogo e fechou a final em 33 a 31. Edenise, por merecimento, foi eleita a melhor atleta da partida.

Além do troféu inédito e histórico, o representante do estado do Pará garantiu a classificação para a segunda fase da Liga Nacional de Handebol da categoria. A próxima etapa acontece de 26 a 30 deste mês, em São Bernardo do Campo (SP).

