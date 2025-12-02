   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Vasco perde do Mirassol e segue com chance de rebaixamento no Brasileirão

Por Portal Do Holanda

02/12/2025 20h14 — em
Esportes


Foto: Reprodução/ X

O Mirassol venceu o Vasco por 2 a 0 nesta terça-feira (2), em São Januário, pela 37ª rodada do Brasileirão. Renato Marques e Carlos Eduardo marcaram os gols que garantiram o triunfo do Leão fora de casa.

Com o resultado, o Vasco permaneceu na 11ª colocação, com 45 pontos, ainda a quatro da zona de rebaixamento e com chances matemáticas mínimas de queda.

O time carioca chegou a criar boas oportunidades, como os chutes de Rayan no primeiro tempo e Andrés Gómez no início da etapa final, mas parou nas defesas de Walter. Já o Mirassol soube aproveitar os contra-ataques: Renato Marques abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo, e, mais tarde, Carlos Eduardo fechou a vitória em nova jogada em velocidade.

A equipe vascaína pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu reagir. A partida segue em atualização.

Bastidores da Política - Nenhum poder pode avançar além de seus limites Bastidores da Política
Nenhum poder pode avançar além de seus limites

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


Foto: Lívia Villas Boas/CBF

02/12/2025

Seleção feminina fecha o ano com vitória de 5 a 0 sobre Portugal

Foto: Reprodução/Instagram e Gilvan de Souza

02/12/2025

Casado, Bruno Henrique é alvo de ação de paternidade movida por influenciadora; fotos

Foto: Reprodução

02/12/2025

Jogador deixa cadeia, usa tornozeleira e pode ser campeão; entenda

Delegada Marília Campelo. Foto: Jander Robson/ Portal do Holanda

02/12/2025

Homem que matou esposa com água quente a sequestrou e torturou por uma semana, diz PC

Fotos: João Normando/ AMFC

02/12/2025

Amazonas FC confirma renovação com lateral-esquerdo para 2026

Foto: Divulgação

02/12/2025

Portugal x Brasil: onde assistir, histórico, estatísticas e escalações

Foto: Divulgação

02/12/2025

Gabriel Jesus comemora retorno aos gramados pelo Arsenal após 10 meses

Foto: Divulgação

02/12/2025

Corinthians tenta empréstimo com Shakhtar e busca manter Maycon até 2026

Foto: Divulgação

02/12/2025

Amazonas FC renova com goleiro para a temporada 2026

Foto: Divulgação

01/12/2025

Tenista Beatriz Nahmias representa Manaus no ‘qualifying do W15’ em Lima no Peru

Foto: Raul Baretta/ Santos FC

01/12/2025

Veja probabilidade de rebaixamento do Santos após 36ª rodada do Brasileirão

Foto: Reprodução/ X

01/12/2025

River Plate precisa torcer pelo Boca Juniors por vaga na Libertadores

Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo

01/12/2025

Veja o que o Flamengo precisa fazer para ser campeão do Brasileiro

Foto: Rubens Chiri/ São Paulo FC

01/12/2025

São Paulo terá papel importante em definição do Z4 do Brasileirão

Foto: João Normando/ AMFC

01/12/2025

Amazonas FC confirma primeira renovação para 2026

Foto: Reprodução

01/12/2025

Ex-presidente do Santos pede que rival entregue jogo: 'Sejam inteligentes'

Foto: Adriano Fontes/ CRF

01/12/2025

Bruno Henrique, do Flamengo, se confunde e diz: 'Sou tricampeonato'

Foto: Rodrigo Coca/ Corinthians

01/12/2025

Corinthians define estratégia para reta final do Brasileirão

Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

01/12/2025

Palmeiras deve fechar ano sem título pela primeira vez no mandato de Leila

Foto: Raul Baretta/ Santos

01/12/2025

Santos planeja disputa de jogos internacionais durante a Copa de 2026

Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo

01/12/2025

Flamengo pode ultrapassar R$ 2 bilhões em receita com tetra da Libertadores

Foto: Divulgação

01/12/2025

Abel Braga pede desculpas após fala homofóbica em apresentação no Inter

30/11/2025

A tabela do Campeonato Brasileiro de 2025

30/11/2025

Fortaleza bate Atlético-MG e mantém arrancada na busca para fugir do Z4

Foto: Pedro Souza/ Atlético-MG

30/11/2025

Fortaleza vence Atlético-MG e fica a um ponto do Santos no Brasileirão

30/11/2025

Real tem 2 gols anulados, empata com Girona e perde liderança do Espanhol

Foto: Reprodução/ X @ChelseaFC

30/11/2025

Chelsea e Arsenal empatam em jogo quente com expulsão

30/11/2025

Chelsea e Arsenal empatam em jogo quente com expulsão e bola aérea decisiva

30/11/2025

Corinthians e Botafogo só empatam em resultado ruim para ambos


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!