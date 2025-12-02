Vasco perde do Mirassol e segue com chance de rebaixamento no Brasileirão
O Mirassol venceu o Vasco por 2 a 0 nesta terça-feira (2), em São Januário, pela 37ª rodada do Brasileirão. Renato Marques e Carlos Eduardo marcaram os gols que garantiram o triunfo do Leão fora de casa.
Com o resultado, o Vasco permaneceu na 11ª colocação, com 45 pontos, ainda a quatro da zona de rebaixamento e com chances matemáticas mínimas de queda.
O time carioca chegou a criar boas oportunidades, como os chutes de Rayan no primeiro tempo e Andrés Gómez no início da etapa final, mas parou nas defesas de Walter. Já o Mirassol soube aproveitar os contra-ataques: Renato Marques abriu o placar aos 24 minutos do segundo tempo, e, mais tarde, Carlos Eduardo fechou a vitória em nova jogada em velocidade.
A equipe vascaína pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu reagir. A partida segue em atualização.
