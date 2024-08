São Paulo vence o Nacional e avança para as quartas de final da Libertadores

O São Paulo venceu o Nacional-URU por 2 a 0, nesta quinta-feira (22), em busca da classificação para a próxima fase da Taça Conmebol Libertadores. Durante a partida que aconteceu no Morumbis, o jogador Izquierdo, do Nacional, caiu desacordado no campo.

Torcedores do São Paulo aplaudiram Izquierdo, do Nacional, que foi conduzido de ambulância a um hospital. O jogo teve 15 minutos de acréscimo no segundo tempo e rolou até os 60 minutos na etapa final.

Os gols foram de Calleri e de Bobadilla, determinando a vitória para o tricolor.