São Paulo e Cruzeiro empatam amistoso com Oscar, Dudu, Gabi e gol aos 28s

Aos 6' do segundo tempo, Oscar mostrou a sua credencial com um belo lançamento para a movimentação de Calleri nas costas da zaga. O centroavante desviou de cabeça, e Léo Aragão reagiu a tempo de fazer a defesa.

Aos 45, Ferreirinha recebeu a bola pela esquerda, trouxe para o meio e viu a movimentação de Luciano por trás da zaga. Ele deu um toque de classe por cima de Fabrício Bruno, Luciano se atirou e tocou com a ponta da chuteira para empatar com auxílio de Cássio, que falhou no lance.

O São Paulo misturou titulares e reservas e usou times mistos nas duas etapas. O Cruzeiro usou estratégia diferente, escalando os considerados titulares no primeiro tempo e reservas no segundo.

São Paulo e Cruzeiro trocaram todos os jogadores no intervalo e deixaram o amistoso com cara de 'dois jogos em um'.

O São Paulo empatou já nos acréscimos do primeiro tempo. Ferreira recebeu pelo meio e deu belo passe por elevação para a movimentação de Luciano, que apareceu nas costas de Fabricio Bruno e desviou com a ponta da chuteira, Cássio não reagiu a tempo, falhou, e viu a bola entrar lentamente.

ORLANDO, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e o Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (15), no estádio Inter & Co., em Orlando (EUA), em duelo amistoso pela FC Series.

