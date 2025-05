Vídeo mostra marcas de tiros no carro de Rossi, goleiro do Flamengo; veja

A Polícia Militar atendeu à ocorrência e os envolvidos foram levados ao 21º DP. O Flamengo, que empatou com o Central Córdoba pela Libertadores, avalia mudanças na logística de viagens diante da crescente violência no Rio.

O carro blindado em que estava foi atingido por quatro disparos, mas ninguém se feriu. Imagens divulgadas pela jornalista Mônica Alves mostram as marcas de tiros no veículo. Rossi e familiares passam bem.

O goleiro Rossi, do Flamengo, foi alvo de uma tentativa de assalto na Linha Amarela, em Bonsucesso, na manhã desta quinta-feira (8), ao retornar da Argentina com o elenco rubro-negro.

Imagens de como ficou o carro do goleiro do Flamengo Agustín Rossi. Um BYD blindado, que foi alvejado por 4 tiros na Linha Amarela, altura de Bonsucesso-RJ. @ColunadoFla pic.twitter.com/Ene6Kot051

