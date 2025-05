Com reservas, Fluminense perde para o GV San José pela Sul-Americana

O Fluminense foi derrotado por 1 a 0 pelo GV San José nesta quinta-feira (8), na altitude de La Paz, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com um time reserva e atuação destacada do goleiro Vitor Eudes, o Tricolor sofreu o gol de Calero e perdeu a chance de garantir a classificação antecipada às oitavas de final.

Com o resultado, o Flu caiu para a segunda posição do Grupo F, com sete pontos, atrás do Once Caldas, que lidera com nove. O GV San José conquistou sua primeira vitória e foi a quatro pontos, enquanto o Unión Española é o lanterna com dois.

A partida marcou também o retorno de Renato Augusto, que voltou a jogar após se recuperar de uma cirurgia no ombro.

O Fluminense retorna aos gramados neste domingo para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o Tricolor recebe o Unión Española no Maracanã, em duelo válido pela Sul-Americana.

Já o GV San José volta a campo na próxima quinta-feira, 15 de maio, quando visita o Once Caldas em mais uma partida da competição continental.