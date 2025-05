Inter perde do Atlético Nacional e deixa zona de classificação na Libertadores

O Internacional foi derrotado por 3 a 1 pelo Atlético Nacional nesta quinta-feira (8), em Medellín, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Kevin Viveros (duas vezes) e Billy Arce, ex-Santos, marcaram para os colombianos, enquanto Alan Patrick descontou de pênalti para o Colorado.

Com o resultado, o Inter caiu para a terceira colocação do Grupo F, com cinco pontos, saindo da zona de classificação às oitavas. O Bahia lidera com sete, seguido pelo Atlético Nacional, que foi a seis. O Nacional-URU, com quatro pontos, é o lanterna.

O Colorado volta a campo neste domingo (11), às 20h, contra o Botafogo no Estádio Nilton Santos, pela oitava rodada do Brasileirão. Já o Atlético Nacional encara o Llaneros, no mesmo dia e horário, pelo Campeonato Colombiano.